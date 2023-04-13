منها صحة القلب.. فوائد صحية لشرب الشاي الأخضر

كان الشاي الأخضر مشروبًا شائعًا، ويستخدم في الطب التقليدي في الصين واليابان منذ آلاف السنين، في أوائل القرن السابع عشرتم تقديمه للمستهلكين في أوروبا، وفي إنجلترا في القرن الثامن عشر، كان الشاي الأخضر ذا قيمة وشعبية لدرجة أنه تم تهريبه بشكل متكرر لتجنب الضرائب.

ووفقًا لموقع "hindustan times"، فالشاي الأخضر الآن متوفر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، و يمكن العثور على العشرات من العلامات التجارية للشاي الأخضر المعبأ على رفوف المتاجر ، ممزوجًا من مجموعة متنوعة النكهات، فهناك أصناف منكهة ومحلاة بالإضافة إلى مسحوق الشاي الأخضر وشاي الأوراق السائبة، مهما كانت الطريقة التي تريد تناول الشاي الأخضر بها ، فمن المحتمل أن يكون هناك منتج موجود بالفعل في السوق.

غالبًا ما يتم استهلاك الشاي الأخضر لأسباب غير فوائده الصحية، ومع ذلك هناك الكثير من الفوائد في فنجان من الشاي الأخضر.

1- العناصر الغذائية في الشاي الأخضر

تشمل العناصر الغذائية الموجودة في 8 أونصات سائلة أو كوب واحد من الشاي الأخضر ما يلي:

السعرات الحرارية: 0

البروتين: 0 جرام

الدهون: 0 جرام

الكربوهيدرات: 0 جرام

الألياف: 0 جرام

السكر: 0 جرام

2 - أبرز الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها

وبالمثل، فإن الفيتامينات والمعادن الموجودة في الشاي الأخضر المنقوعة هي أيضًا ضئيلة للغاية تشمل بعض الأشياء القليلة التي يمكن العثور عليها بكميات قابلة للقياس ما يلي:

• الكالسيوم

• حديد

•البوتاسيوم

يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على نسبة عالية من الكافيين نسبيًا ، حيث يحتوي على ربع كمية القهوة. أخيرًا ، يحتوي على مجموعة قوية من مادة البوليفينول ، وهو نوع من مضادات الأكسدة .

- الفوائد الصحية المحتملة للشاي الأخضر

تم تقديم العديد من ادعاءات الفوائد الصحية حول الشاي الأخضر لعدة قرون. تقليديا ، في الصين والهند

3- السيطرة على النزيف والمساعدة على الهضم

كان الشاي الأخضر دواء للسيطرة على النزيف والمساعدة في الهضم ، وتنظيم درجة حرارة الجسم. في العصر الحديث ، تمكنت الأبحاث من إثبات بعض فوائدها الصحية بشكل أقوى من غيرها.

4- صحة القلب

تابعت إحدى الدراسات الكبيرة في اليابان 40 ألف مشارك بالغ على مدى 11 عامًا ، ووجدت أن استهلاك الشاي الأخضر اليومي مرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية على وجه الخصوص

كانت الدراسة تبحث في الصلة بين مادة البوليفينول (مضادات الأكسدة) في الشاي الأخضر وأمراض القلب والأوعية الدموية، كان الحد الأدنى من الاستهلاك اليومي المطلوب لمعرفة هذه الميزة خمسة أكواب في اليوم.

5- الوقاية من السكتة الدماغية

وجدت دراسة يابانية كبيرة أخرى ، أجريت على أكثر من 82000 مشاركًا على مدى 13 عامًا ، أن معدلات استهلاك الشاي الأخضر كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المشاركون الذين شربوا أربعة أكواب في اليوم أو أكثر شهدوا أعلى فائدة.