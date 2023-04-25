سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 في مصر

البيض هو البروتين الأساسي على سفرة الكثير من المصريين، وقد شهد الإقبال على البيض تراجعا ملحوظا خلال شهر رمضان المبارك، حيث أنه كان يستخدم في وجبة واحدة فقط، وذلك بحسب سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة بالغرف التجارية، حيث أن شهدت أسعار البيض تراجع تتدريجي نتيجة إلي تراجع الطلب عليه خلال شهر رمضان.

وقد شهد سعر كرتونة البيض اليوم استقرارا في أسعرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث أن البيض شهد تراجع على الطلب، وهو سلعه لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

وتقدم الدستور في نشرتها إلي متابعيها على مدار اليوم أسعار البيض اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 والتي جاءت كالتالي في بورصة الدواجن الرئيسية.

سعر كرتونة البيض اليوم الأحمر في بورصة الدواجن

استقرت أسعارطبق البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 25 ابريل حيث تراوح أسعار مابين 108.00 جنيه إلي 109.00 جنيه، وتصل إلي المستهلك من خلال المحلات التجارية بـ 115 جنيه للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم الأبيض في بورصة الدواجن

استقرت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 25 أبريل حيث تراوح أسعاره مابين 107.00 إلي جنيه 108.00 جنيه ، وتصل إلي المستهلك من خلال المحلات التجارية بـ 114 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض الأبيض في بورصة الدواجن

استقرت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الثلاثاء 25 أبريل حيث تراوح أسعاره مابين 92.00 جنيه إلي 93.00 جنيه، وتصل إلى المستهلك من خلال المحلات التجارية بـ 100 جنيها للطبق.

وتسعي الحكومة إلي توفير مدخلات إنتاج الأعلاف، من خلال الأفراج عن كميات من الذرة الصفراء وفول الصويا، وذلك لتوفيرها إلى مصانع الأعلاف وإلي صغارالمربيين لسد إحتياج السوق، مما يجعل هناك توازن في السوق.

قد يهمك..