السبت.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يُحيي الفنان علي الحجار في الثامنة من مساء السبت المقبل، حفلًا غنائيًا بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي في مقرها بالزمالك.

يقدم الحجار فى الحفل مجموعة مميزة من أجمل أغانيه التى يعشقها الجمهور أشهرها: عارفة، مسألة مبدأ، علي قد ما حبّينا، الزين والزينة، وغيرها من باقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة منها الشهد والدموع.

وعلي الحجار مطرب وملحن وممثل مصري، مواليد الجيزة عام 1954، تعلم فنون الموسيقى على يد والده الفنان الراحل إبراهيم الحجار، ثم التحق بكلية الفنون الجميلة واشتهر بأغاني تترات المسلسلات بجانب أغانيه الحديثة، مثل ريشة، إسكندراني، تجيش نعيش، في قلب الليل، عارفة، نادني، وبوابة الحلواني وغيرها.

شارك في التمثيل عدد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل ألف ليلة وليلة، ياسين وبهية، الباقي من الزمن ساعة، وعدة مسرحيات أخرى مثل "منين أجيب ناس، الفرسان الثلاثة، حرامي واثنين لصوص.