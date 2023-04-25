لمواجهة أي إصابات.. "الزراعة": الإدارة المركزية لمكافحة الآفات تتابع حالة المحاصيل الصيفية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمتابعة المحاصيل الصيفية الذرة والقطن خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن المحاصيل الشتوية القمح والبنجر والفول لم تتأثر بالآفات المرضية والحشرية، مشيرا إلى أنه على مدار الموسم كانت لجان المرور في حالة تواجد مع المزارعين للتعرف علي الإصابات ومكافحتها.

- المرور علي محال المبيدات لضبط أي مخالفات

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إنه مع بداية الزراعات الشتوية بدأ مراجعه الآفات وتوفير المبيدات الازمة خصوصا مبيدات دودة الحشد والقطن وخلال إجازة العيد تابعت لجان المرور بالمناطق الستة المرور على الزراعات، كما تم التأكيد على مديري المكافحة بالمديريات أهمية التواجد مع المزارعين لرصد أي إصابة في مهدها، وقامت اللجان بالمرور علي محال المبيدات لضبط أي مخالفات

كما استعدت الإدارة العامة القوارض للحملة بعد حصاد المحاصيل الشتوية ويتابع رجال الجراد المسح والمراقبة في المناطق المختلفة، مؤكدا أن الوضع مطمئن.