شركة يابانية تدعم إنزال روبوت على سطح القمر لحمل المستكشف الإماراتى

تسعى الشركة اليابانية الناشئة "آي سبايس" (ispace)، إلى أن تصبح، الثلاثاء، أول شركة خاصة تنجح في جعل روبوت يهبط على سطح القمر.

ويتوقع أن تبدأ مركبة الهبوط التابعة لبرنامج "هاكوتو-آر" بالهبوط على سطح القمر قرابة الساعة إذا سارت الأمور وفق الخطة المقررة.

وتبطئ المركبة سرعتها على بعد نحو 100 كيلومتر فوق سطح القمر، ثم تعدّل وتصحح ارتفاعها لتنفيذ "هبوط ناعم" بعد نحو ساعة.

إلاّ أن نجاح المهمة غير مضمون، ففي أبريل 2019، تحطم على سطح القمر مسبار "بيريشت" الذي صنعته شركة "سبايس آي ال".

وأعلنت "آي سبايس" عن ثلاثة مواقع هبوط بديلة ويمكن أن تؤجل تاريخ العملية إلى 26 أبريل أو الأول من مايو أو الثالث منها، تبعًا للظروف.

ودخلت المركبة التي يبلغ قياسها مترين بمترين ونصف المتر مدار القمر الشهر الفائت، بعدما كانت قد أُطلقت في ديسمبر من قاعدة كاب كانافيرال الأمريكية محمولةً على صاروخ لشركة "سبايس إكس".

ووحدها الولايات المتحدة وروسيا والصين تمكنت حتى الآن، من إنزال روبوتات على سطح القمر الواقع على بعد 400 ألف كيلومتر من الأرض.

خطط اليابان للوصول إلى القمر

وأعلنت اليابان والولايات المتحدة العام الفائت عن عزمهما على التعاون لإيفاد رائد فضاء ياباني إلى القمر بحلول نهاية العقد.

ويحمل الروبوت مركبات قمرية عدة، من بينها نموذج ياباني مصغر طورته وكالة الفضاء اليابانية بالتعاون مع صانع الألعاب تاكارا تومي.

كذلك تحمل المركبة اليابانية مركبة قمرية أخرى هي المستكشف القمري الإماراتي "راشد" الذي صممته دولة الإمارات العربية المتحدة وتولت بناءه. وفي حال نجح "راشد" في الهبوط، سينفذ أول مهمة عربية على القمر.

وكان مشروع "هاكوتو" ("الأرنب الأبيض" باللغة اليابانية) أحد خمسة مشاريع بلغت المرحلة النهائية من مسابقة "جوجل لونار إكسبرايز" الدولية التي لم يعلن أي فائز بها إذ لم تتمكن أي شركة من إنزال روبوت قبل الموعد المحدد (عام 2018).