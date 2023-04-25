دراسة بريطانية أيرلندية: ارتفاع معدل القراءة لدي الأطفال 25% العام الماضي

ارتفع عدد الكتب التي قرأها الأطفال بنحو الربع في العام الماضي، ووفقًا لأحدث دراسة، فإن ظاهرة "Book Tok" عبر منصة "تيك توك" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، حفزت الاهتمام بالقراءة عند الشباب.

ووجد التقرير أن ما يقرأه الأطفال لعام 2023، في المملكة المتحدة وأيرلندا، أن التلاميذ يقرؤون أكثر من 27 مليون كتابًا في العام الدراسي 2021-2022، بزيادة قدرها 24٪ عن العام الدراسي 2020-2021.

وشملت الدراسة ما يقرب من 1.3 مليون تلميذ في جميع أنحاء المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، وتم إجراؤها من قبل البروفيسور كيث توبينج في جامعة دندي.

- "تيك توك" حفز الأطفال على القراءة

ووجد الباحثون أن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي مثل رابطة "Book Tok" على "Tik Tok" ساعدت الأطفال على التفاعل مع كتب مثل سلسلة "Heartstopper" الشهيرة للمؤلف أليس أوسمان .

ووفقًا للدراسة، المنشورة عبر صحيفة "ذى جارديان"، يظل المؤلفان جيف كيني وديفيد ويليامز، أول وثاني أكثر المؤلفين شهرة بين تلاميذ المدارس الابتدائية، بينما في المدرسة الثانوية ، كان كيني الأكثر شهرة.

ورغم ذلك، وجدت الدراسة أنه مع ارتفاع نسبة القراءة مع تقدم التلاميذ في السن، إلا أن هذا لم يكن متناسبًا مع المعدل الذي كان يجب أن يتحسن به التلاميذ في القراءة.

- كيفية معالجة معدل القراءة لدي الأطفال؟

ويشير الباحثون إلى أنه خلال المدرسة الثانوية، كان التلاميذ مازالوا يقرؤون الكتب، بنفس مستوى الصعوبة تقريبًا التي كانت تقابلهم وهم تلاميذ المرحلة الابتدائية.

وقال البروفيسور توبينج، المشرف على الدراسة، إنه "خلال هذه الفترة الطويلة، شهدنا انخفاضًا متكررًا في فهم كيفية القراءة من تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، مضيفا للمساعدة في معالجة معدل القراءة لديهم، يحتاج تلاميذ المرحلة الثانوية إلى التشجيع على قراءة الكتب ذات الصعوبة أكثر، والتي تكون أكثر ملاءمة بشكل مناسب لأعمارهم".

ووجدت الدراسة أن صعوبة الانتقال إلى المدرسة الثانوية ملحوظ في جميع المناطق، بما في ذلك جمهورية أيرلندا، وأن صعوبة الكتاب عادة لا تزداد بعد الانتقال إلى المدرسة الثانوية.

وسبق وأشار كيث توبنج، في دراسة سابقة، أنه "خلال فترة الإغلاق بسبب وباء كورونا، كان التلاميذ يميلون إلى قراءة كتب أطول وأكثر صعوبة وفهمًا"، فقد منح المزيد من الوقت للأطفال فرصة للقراءة والانغماس في الأدب، كما أوصى بأنه يجب أن تشجع الحكومات جميع المدارس على الحرص على وجود المزيد من الوقت للقراءة بعد انتهاء فترة الاغلاق وعودة المدارس.