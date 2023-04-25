الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: ذكرى تحرير سيناء ترتبط بالتغلب على التحديات

اللواء طيار الدكتور
اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ذكرى تحرير سيناء هي ذكرى عزيزة علينا، لأنها ذكرى ترتبط بالتغلب على التهديدات والتحديات، وهناك دول لم تستطيع التغلب على هذه الأشكال من التهديدات والتحديات.

وأشار الحلبي، عبر مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أنه عندما استردنا جزء من الأرض في أكتوبر 1973 بحرب محترفة تدرس في العالم كله، بالإضافة إلى مشروع سلام في منتهى الأهمية اختتم بمعاهدة للسلام، واستردنا من خلاله جزء كبير من الأرض، ثم استرداد أرض طابا.

التهديدات والتحديات لن تنتهي

وأوضح مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن التهديدات والتحديات لن تنتهي، وهذه هي طبيعة الأمور في أي دولة في العالم، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لديها فلسفة لتأمين سيناء بالتنمية، حيث أنه لدينا استراتيجية واضحة وشاملة للتنمية في سيناء في كل أبعادها، منها محور قناة السويس، وأنفاق القناة.

ولفت مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى مشروعات التنمية في بٌعدها الاقتصادي والاجتماعي، حيث أنه تم العمل على بناء مجمعات بدوية تناسب أهالينا في سيناء، فضلًا عن الاهتمام بالمدارس والجامعات على اختلاف مستوياتها، خاصة أن التعليم يعتبر أمن قومي.

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