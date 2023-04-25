فى منتصف التعاملات.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2500 جنيه

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو المقبل.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث المستمر للأسعار المحلية.

- أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب شهدت استقرارًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم، ومقارنة بختام تعاملات، أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2500 جنيه، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 1983 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2857 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2142 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1667 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20000 جنيه.

- ارتفاع 40 جنيها عن أسعار الأمس

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات، أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2460 جنيهات، ولامس مستوى 2520 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2500 جنيه، وارتفعت الأوقية بقيمة 7 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1982 دولارات، ولامست مستوى 1979 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1989 دولارًا.

وسجلت الأسواق المحلية تتداول أسعارًا غير منطقية، نتيجة استغلال السوق شائعات التعويم، لتحفيز المواطنين على الشراء، وتقيم أسعار الذهب على سعر تحوط للدولار عند 45 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية، بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.