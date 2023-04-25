الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة العالمية: انخفاض شديد فى إصابات ووفيات كورونا بالعالم

الصحة
الصحة

قال المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري، إن حالات كورونا في انخفاض شديد بكافة أنحاء العالم، وذلك بناءً على بيانات المستشفيات ودخول العناية المركزة والإصابات.

وأضاف المنظري أن هناك انخفاضًا شديدًا في عدد وفيات كورونا، لافتًا إلى ما ذكره مدير منظمة الصحة العالمية بأنه سيعلن عن انتهاء جائحة كورونا هذا العام.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أكد، سابقًا، أنه يتوقع أن تلغى المنظمة حالة الطوارئ لفيروس كورونا في وقت ما في خلال عام 2023، دون إعطاء إطار زمني أكثر تحديدًا، كما أنه من المقرر أن تجتمع لجنة الخبراء المعنية بحالة الوباء في مايو المقبل.

وتواصل وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة اعتبار كورونا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، بعد أكثر من 3 سنوات من تقييمها الأصلي.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، قد قال إن هناك تراجعًا كبيرًا بعدد الإصابات اليومية، حيث إن المتحور السائد لا يزال هو الأوميكرون، كما أنه لا يوجد أي متحورات جديدة ظهرت حتى الآن.

وأضاف أن مصر وصل لها ما يقرب من 1.2 مليون جرعة من لقاح «فايزر» المعدل لاستخدامه كجرعات تنشيطية للذين حصلوا على اللقاح فوق سن الـ50 عاما، مؤكدا أن اللقاح ليس له أعراض جانبية، كما أنه هام في رفع الحالة المناعية.

الصحة العالمية انخفاض شديد بإصابات ووفيات كورونا في كافة أنحاء العالم بإصابات ووفيات كورونا في كافة أنحاء العالم المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري

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