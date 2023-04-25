"رمسيس باريس" يحصد 2 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر

حصد فيلم "رمسيس باريس" للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إيرادات بلغت 2 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر 2023 وذلك خلال 4 أيام عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم الجمعة الماضى الموافق أول أيام العيد.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك، سامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

ويشهد موسم عيد الفطر المبارك منافسة قوية للغاية بين عدد من الأعمال السينمائية التي شاركت في الموسم والتي وصل عددها 7 أفلام دفعة واحدة.