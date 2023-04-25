الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية: سيناء أصبحت محررة مرتين بعد دحر الإرهاب الأسود

الشيخ كامل مطر، رئيس
الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية

قال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن سيناء خالية تمامًا من الإرهاب وأصبحت محررة، مرتين، مرة في 25 إبريل عقب حرب 73، وفي 25 إبريل 2023 بعد دحر الإرهاب الأسود بسواعد قواتنا المسلحة المصرية، والمتعاونين من أبناء القبائل الذين قدموا الكثير من أجل تراب هذا الوطن.

وأضاف مطر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن سيناء هي البوابة الشرقية لمصر ومساحتها نحو 61 ألف كم مربع، وتتميز وتتمتع بثروات طبيعية تعادل ثلث ثروات مصر من المعادن والثروات الطبيعية، وتحتوى على الرمل الأسود و اليورانيوم الذي يدخل في صناعات متعددة النووية، وأكبر احتياطي من الرمل الأبيض.

الشيخ كامل مطر: سيناء تمتلك ثلث ثروات مصر من المعادن والثروات الطبيعية

وتابع رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن العمل في سيناء منذ عام 2014 يتم بالتوازي بين التنمية ومكافحة الإرهاب، موضحًا أنه تم ربط سيناء بشبكة طرق غير معهودة وغير مسبوقة، وربط شبه جزيرة سيناء بمدن الجمهورية، منوهًا بأن مشروعات تنمية سيناء استوعبت عدد كبير جدًا من أبناء سيناء والوادي بأكمله للعمل بها.

إبريل 2023 الارهاب الأسود الثروات الطبيعية الشيخ كامل مطر رئيس العائلات المصرية جزيرة سيناء

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