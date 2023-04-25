الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير استراتيجي: الجيش السوداني انتقل من مرحلة التصدي إلى تمشيط الأحياء

الجيش السوداني
الجيش السوداني

علق الخبير الاستراتيجي بدر الدين عبد الحكم، على الهدنة القائمة في السودان حاليا والتي اتُفق عليها بوساطة أمريكية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال عبد الحكم، في مداخله هاتفية علي قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، اليوم الثلاثاء، أنه في الأسبوع الثاني من العمليات العسكرية أصبحت القوات المسلحة على مستوى العمليات هي المتفوقة علي المستوى البر والمشاة، مضيفا ان الجيش تحول من المرحة الأولى "التصدي والصمود" إلى المرحلة الثانية "تمشيط الأحياء".

وتابع الخبير الاستراتيجي، القوات المسلحة متفوقة حتى الآن وجار تمشيط الأحياء، وكذلك ملتزمين بالهدنة، وعند النظر في الهدنات الثلاث السابقة كانت التزاما حقيقيا وصادقا لأن هناك التزام دولي، خاصة وان الحكومة ملتزمة أمام المجتمع الدولي، ولكن قوات الدعم السريع تنتهز  هذه الفرص لجمع أطرافها.

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