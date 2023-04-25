الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات لمراقبة الأسواق ومستودعات البوتاجاز في أسيوط

جانب من حملات مراقبة
جانب من حملات مراقبة الاسواق

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه أصدر توجيهاته بالاستمرار في الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومراقبة السلع الاستراتيجية وتوفير الدعم اللازم لكافة السلع بقرى ومراكز المحافظة خلال أجازات الأعياد لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية.

كان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مديرية التموين وإدارتها على مستوى جميع المراكز لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال إجازات الأعياد، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق والاطمئنان على توافرها وضمان وصولها للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية فضلًا عن متابعة اسطوانات البوتاجاز التي يزداد عليها الطلب خلال فترة الأعياد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالسلع والأسعار.

ووجه بأن تمتد هذه الحملات لتصل إلى كل المدن والقرى على أن تشمل المخابز ومستودعات البوتاجاز وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقًا للقانون مع تفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين للتعامل الفوري حيالها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

وفي هذا السياق، قام أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، بالمرور على مستودعات البوتاجاز بنطاق المركز برفقه نوابه ومسولي إدارة تموين ساحل سليم  للاطمئنان على سير العمل هناك ومتابعة حركة البيع وضبط عملية توزيع الاسطوانات وضمان وصولها للمواطن بنفس السعر الرسمي المقرر لبيعها.

كما قام محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، بمتابعة ومراقبة مستودعات البوتاجاز بنطاق المركز للتخفيف على المواطنين وسهولة وصول اسطوانات البوتاجاز للمواطنين بكل سهولة لمراقبى توزيع اسطوانات البوتاجاز من أمام المستودعات أو تسليمها من داخل مجلس المدينى لضمان وصولها للمواطنين وعدم احتكارها بالسوق السوداء.


بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ديروط برئاسة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بالتنسيق مع التموين والطب البيطري والصحة بشن حملة مكبرة لمتابعة الأسواق ومدى توافر السلع لتلبية كافة احتياجات المواطنين فضلا عن التأكد من سلامتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات وضمان وصولها لجميع المواطنين بدون أية ممارسات احتكارية حيث شارك في الحملة نائبا رئيس المركز ومسئولي الاشغالات والرخص وقسم الرصد والمتابعة وتم المرور علي المحال التجارية والمنافذ بشوارع الجيش والجمهورية وبورسعيد والمعلمين وميدان المحطة والقناطر وتم تحرير ما يقرب من 20 مخالفة متنوعة.

جانب من حملات مراقبة الاسواق

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اسطوانات البوتاجاز أسعار السلع الأساسية الاسواق والمخابز التلاعب بأسعار السلع الرقابة التموينية السلع الغذائية والاستهلاكية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الممارسات الاحتكارية بقري ومراكز المحافظة بلاغات وشكاوى المواطنين تكثيف الحملات التموينية

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