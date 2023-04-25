أخبار الظهيرة| جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. واستقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، والتي يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

فخر بالنصر وتعهد بالتنمية.. نص كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى تحرير سيناء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ذكرى تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب كل مصري وعربي، فهي تلك البقعة المقدسة من أرض الوطن التي تفيض من بركات الله ورحمته بأشعة النور الإلهي الذي تجلي على أرضها المباركة فزادها مهابة وتقديرًا وفخرًا.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

اعرف جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 33

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 33 والتي تبدأ أولى مبارياتها الثلاثاء وتستمر مبارياتها حتى مساء الخميس المقبل 27 من شهر إبريل الجاري، حيث يهتم جمهور الكرة العالمية بمباريات الدوري الإنجليزي ما يعكس نتائج البحث الأخيرة عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 33 عبر محرك البحث جوجل داخل مصر لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

مطار القاهرة يشهد أعلى معدل تشغيل بـ612 رحلة جوية

قالت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوىة، إن مطار القاهرة الدولي شهد أمس الإثنين أعلى معدل لتشغيل الرحلات باستقبال نحو 612 رحلة جوية على مدار اليوم ما بين وصول وسفر، على متنها أكثر من 82 ألف راكب.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

موعد صرف معاشات مايو 2023

زادت اهتمام المواطنين وأصحاب المعاشات بعمليات البحث عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها على "فيسبوك"، عن استقرار الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء، وأكدت الأرصاد أن درجات الحرارة ستبقى حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام، ولا توجد ظواهر جوية تذكر غير الشبورة المائية صباحًا.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)