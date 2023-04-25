الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم 25 أبريل 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

حظك اليوم
حظك اليوم

يقدم موقع "الدستور" حظك اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023 لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي:

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)

نتوقع زياردة إنفاق الأسرة الفترة الماضية، لذا اتخذ كافة الخطوات لخفض التكاليف، فمن المرجح أن تجعل بيئة العمل الممتازة العمل ممتعًا وتعزز كفاءتك، كما يمكن توقع الإيجابية على الجبهة الداخلية بينما تتخلص من المشاعر السلبية، و يتمكن أولئك الذين يقضون إجازة من رؤية بعض الأماكن الجديدة، العوائد من الممتلكات ستضيف إلى قوتك المالية.

التركيز على الحب: كن حساسًا لمشاعر الزوج أو الحبيب.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

قد يؤدي تجاهل الصحة إلى وقوعك في جميع أنواع المشاكل، قد تكون هناك حاجة لبعض الاستثمارات الحكيمة لتجعلك آمنًا ماليًا، سيشهد دقتك مشروعًا كاملاً دون أي خلل، سيساعد التعامل الماهر مع الموقف الدقيق في الحفاظ على الانسجام المحلي. إجازة مؤقتة من عملك ستجعلك جيدًا في الاسترخاء، نجاحك على الصعيد الأكاديمي مضمون ، حيث تحصل على نوع الدعم الذي يمكن أن يوفر لك أماكن.

التركيز على الحب: قد تجد صعوبة في قضاء بعض الوقت في العزلة مع الحبيب اليوم.

رقم الحظ: 2

لون الحظ: أزرق

برج الدلو  (22 يناير - 19 فبراير)

يمكن مد يد العون لشخص ما على صعيد اللياقة البدنية، كما تعد الصفقة الخارجية بجلب بعض الفرص العظيمة، قد لا ترى وجهاً لوجه مع أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة، سيثبت السفر حول الريف أنه منعش وحيوي، ستكون قادرًا على الاحتفاظ بموقفك في وضع تنافسي على الصعيد الأكاديمي. 

التركيز على الحب: قد تحتاج إلى إعادة جدولة لقائك مع حبيبك.

رقم الحظ: 15

لون الحظ: كريم

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، كما  يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبون للتواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد

حظك اليوم الثلاثاء لمواليد الأبراج الهوائية برج الجوزاء برج الميزان برج الدلو مواليد الأبراج الهوائية

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