الجيش الروسى يعلن عن تدمير 9 ملاجئ للأفراد الأوكرانيين فى اتجاه كوبيانسك

أعلن الجيش الروسي، عن طريق المتحدث باسم المكتب الصحفي للمجموعة العسكرية غرب ياروسلاف ياكيمكين، بأن القوات الروسية دمرت معقلاً للقوات الأوكرانية.

وأكد ياكيمكين، أن القوات دمرت 9 ملاجئ للأفراد في اتجاه كوبيانسك وأحبطت 3 محاولات لتبديل القوات، وأن أثناء الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك دمر طيران الجيش التابع للمجموعة العسكرية "غرب" أمس الإثنين، معقلا للجيش الاوكراني بالقرب من التجمع السكني ميلوفويه و9 ملاجئ للجنود في منطقة قرى بيرشوترافنيفويه وبيريستوفويه وإيفانوفكا".

وأضاف أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير مجموعتي استطلاع في منطقة قريتي تيمكوفكا ونوفوسيولوفسكويه.

وتابع: "تم إحباط 3 محاولات لتبديل الوحدات العسكرية الأوكرانية في منطقة قريتي دفوريتشنويه وكيسلوفكا، وفي منطقة التجمعين السكنين نيسكوتشنويه وأوروتشيشيه مانكوفكا دمرت نيران المدفعية لمنظومة "مستا-أس" شاحنة كبيرة وشاحنتين صغيرتين كانتا تنقلان جنود أوكرانيا.

وفي نفس السياق أعلن الجيش الأوكراني، أمس الإثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 187 ألفًا و80 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 3 آلاف و683 دبابة و7 آلاف و139 من المركبات المدرعة و2849 من النظم المدفعية و539 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و289 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلًا عن 5 آلاف و753 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 339 من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر، في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.