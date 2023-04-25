الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحوة البنك الأهلى تصطدم برغبة المصرى فى العودة للانتصارات

المصري خسر أخر مبارياته
المصري خسر أخر مبارياته أمام الإسماعيلي

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية مواجهة قوية بين البنك الأهلي والمصري، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الممتاز.

البنك الأهلي بقيادة القبرصي بابا فاسيليو، يحتل المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة من خمسة انتصارات و8 تعادلات و13 هزيمة وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا وحقق الفوز في أخر مباراتين على طلائع الجيش وحرس الحدود، ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 26 والاقتراب من منطقة الأمان.

والقبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد أبو جبل وأحمد صبحي، ومحمود الجزار وأحمد ياسين وسعيدو سيمبوري وأسامة إبراهيم وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب ومحمد فتحي ومحمود سيد وحمدي علاء وإسلام جابر ومحمد هلال ومحمد بسيوني وأحمد ياسر وموسي دياوارا وكريم بامبو وأسامة فيصل ومحمود قاعود  وباسم مرسي.

في المقابل يحتل المصري بقيادة حسام حسن المركز الثامن برصيد 35 نقطة من 8 انتصارات و11 تعادلا و6 هزائم وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا وبعد سست مباريات بدون هزيمة خسر في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 38 والصعود للمركز السادس.

حسام حسن المدير الفني لفريق المصري اختار 25 لاعبا دخلوا معسكرا مغلقا في الإسكندرية سينضم 20 لاعبا منهم لقائمة المباراة وهم: عصام ثروت ومحمود جاد ومحمد شحاتة وعمرو موسى وعمادالدين أبو بكر وحسين السيد وكريم العراقي وعمرو سعداوي وحسام حسن وعدنان عثمان وعمرو المرسي وإسلام أبو سليمة وأحمد شداد ومحمد حسن الفيومي وإلياس الجلاصي وزياد فرج وحسن علي وعبدالرحيم دغموم وإسلام عطية وإيزي إيميكا ورجب عمران وأنتوني أكبوتو ومحمد عبد اللطيف جريندو ومروان حمدي ومحمد الظريف.

ويغيب عن الفريق البورسعيدي عبده يحيى المصاب بالتهاب قوي في عضلات البطن.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده أحمد حسام وكريم السعيد ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وهاني خيري مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز البنك الأهلي المصرى القبرصي بابا فاسيليو حسام حسن

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