الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد وصفه السودان بالبلد «القذر».. نجل ترامب يثير غضب السودانيين

دونالد ترامب جونيور
دونالد ترامب جونيور

تسبب نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب جونيور، بموجة غضب واسعة بين السودانيين، عقب نشره تغريدة على "تويتر"، اعتبروها مهينة للسودان والشعب السوداني.

وقال جونيور في تغريدته: "ترك جو بايدن للتو 16 ألف أمريكيا في بلد فقير قذر مزقته الحرب وسحب طاقم السفارة في البداية.. يا له من مشين".

ووصف نجل الرئيس الأمريكي السابق، السوادن بالبلد "القذر"، مما أثار حفيظة السودانيين وفجر غضبهم، حيث شن العديد منهم هجوما عنيفا عليه وعلى أمريكا التي اتهموها بأنها السبب فيما وصل إليه السودان الآن.
 

 

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن القوات الأمريكية نفذت عملية لإجلاء موظفين حكوميين من السفارة في الخرطوم، مضيفا أن جيبوتي وإثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية.

وأوضح اللفنتانت الجنرال الأمريكي دوغلاس سيمس، أن أكثر من 100 من عناصر العمليات الأمريكية الخاصة، شاركوا في عملية الإجلاء التي ساهمت فيها ثلاث مروحيات من طراز "ش-47 شينوك" (CH-47 Chinook) توجهت من جيبوتي إلى إثيوبيا ثم إلى السودان، لتقوم بإجلاء الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم.

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