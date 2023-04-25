بعد وصفه السودان بالبلد «القذر».. نجل ترامب يثير غضب السودانيين

تسبب نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب جونيور، بموجة غضب واسعة بين السودانيين، عقب نشره تغريدة على "تويتر"، اعتبروها مهينة للسودان والشعب السوداني.



وقال جونيور في تغريدته: "ترك جو بايدن للتو 16 ألف أمريكيا في بلد فقير قذر مزقته الحرب وسحب طاقم السفارة في البداية.. يا له من مشين".



ووصف نجل الرئيس الأمريكي السابق، السوادن بالبلد "القذر"، مما أثار حفيظة السودانيين وفجر غضبهم، حيث شن العديد منهم هجوما عنيفا عليه وعلى أمريكا التي اتهموها بأنها السبب فيما وصل إليه السودان الآن.



So Joe Biden just stranded another 16k Americans in a war torn shithole country that he pulled out the embassy staff and military from first.



Disgraceful!!! https://t.co/K57uUZM2sf — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 23, 2023

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن القوات الأمريكية نفذت عملية لإجلاء موظفين حكوميين من السفارة في الخرطوم، مضيفا أن جيبوتي وإثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية.



وأوضح اللفنتانت الجنرال الأمريكي دوغلاس سيمس، أن أكثر من 100 من عناصر العمليات الأمريكية الخاصة، شاركوا في عملية الإجلاء التي ساهمت فيها ثلاث مروحيات من طراز "ش-47 شينوك" (CH-47 Chinook) توجهت من جيبوتي إلى إثيوبيا ثم إلى السودان، لتقوم بإجلاء الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم.