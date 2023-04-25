مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم.. الثلاثاء 25 أبريل 2023

يقدم موقع “الدستور” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، الموافق الخامس من شهر شوال 1444 هجرية، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:



مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 3:45 صباحاً



أذان الظهر 11:53 صباحاً



أذان العصر 3:29 مساءً



أذان المغرب 6:28 مساءً



أذان العشاء 7:51 مساءً



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:48 صباحاً



موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً



موعد أذان العصر 3:36 مساءً



موعد أذان المغرب 6:35 مساءً



موعد أذان العشاء 7:59 مساءً



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:40 صباحاً



موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً



موعد أذان العصر 3:26 مساءً



موعد أذان المغرب 6:25 مساءً



موعد أذن العشاء 7:48 مساءً



مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:28 صباحاً



موعد أذان الظهر 12:22 صباحاً



موعد أذان العصر 3:50 مساءً



موعد أذان المغرب 6:50 مساءً



موعد أذان العشاء 8:08 مساءً



مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 3:53 صباحاً



موعد أذان الظهر 11:55 صباحاً



موعد أذان العصر 3:27 مساءً



موعد أذان المغرب 6:27 مساءً



موعد أذان العشاء 7:47 مساءً



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:38 صباحاً



موعد أذان الظهر 11:41 صباحاً



موعد أذان العصر 3:14 مساءً



موعد أذان المغرب 6:13 مساءً



موعد أذان العشاء 7:34 مساءً