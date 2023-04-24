الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، لأهمية المباراة بالنسبة للنادي الملكي، في ظل سعيه لتحقيق لقب المسابقة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة جيرونا، في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" موسم 2022-2023.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني، بعدما فاز على سيلتا فيجو وقادش بهدفين دون مقابل، على الترتيب، في آخر مواجهتين له في بطولة الدوري الإسباني،

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

أما عن ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني، فيحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن صاحب الصدارة وغريمه الأزلي، فريق برشلونة.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، فتُقام غدًا الثلاثاء 25 أبريل، على ملعب مونتيليفي معقل فريق جيرونا، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، على شبكة قنوات beIN sports.

بنزيما وهازارد يغيبان عن قائمة ريال مدريد أمام جيرونا فى الدورى الإسبانى

قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر.

خط وسط الملعب: توني كروس - لوكا مودريتش - إدوارد كامافينجا – فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - ماريو مارتن - أريباس.

في خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - ماريانو دياز.

ويغيب عن ريال مدريد كلا من: كريم بنزيما، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي للإصابة، إضافة لداني سيبايوس بسبب الإيقاف

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