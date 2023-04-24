حكام مباريات الثلاثاء.. أمين عمر للمصري مع البنك ومجدي لفيوتشر مع الداخلية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة البرتغالى ميلو بيريرا، أسماء حكام مباراتى الغد فى الدورى الممتاز لكرة القدم.

وتقام غدا الثلاثاء مباراتين في إطار اللقاءات المؤجلة من مسابقة الدورى، حيث يلتقى المصرى مع البنك الأهلى فى المباراة المؤجلة من الجدولة الثالثة والعشرين، فى حين يلعب فيوتشر مع الداخلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين.

ويدير مباراة المصرى مع البنك الأهلى، طاقم تحكيمي مكون من أمين عمر حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد حسام طه وكريم السعيد كمساعدين، بالإضافة إلى محمود منصور حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد عباس قابيل مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله هاني خيري.

ويعد لقاء الغد أول لقاء للحكم أمين عمر بعد إدارته للقاء شبيبة القبائل والترجى التونسى بذهاب ربع النهائى لبطولة أفريقيا للاندية الابطال والذى أقيم الجمعة الماضي بإستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية وانتهى بفوز الترجى بهدف للاشيء.

فى حين يدير مباراة فيوتشر والداخلية، طارق مجدى حكما للساحة و أحمد توفيق مساعد أول ومحمد عبد العظيم مساعد ثان وعمرو رمضان حكم رابع، ومصطفى الشهدى لتقنية الفيديو ويعاونه أسامة السيد .

ويسعى البرتغالى ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام الجديد، لمنح جميع الحكام الفرصة للتوزاجد بشكل قوى فى مباريات الدورى الممتاز، وخاصة حكام القائمة الدولية، حتى يكون التقييم الخاص بهم محايد للغاية فى ظل وجود رغبة لديه فى تغيير بعض الوجوه فى القائمة الدولية واضافة وجوه جديدة على القائمة تكون لديه القدرة على تمثيل التحكيم المصرى خارجيا والتواجد فى المحافل الدولية سواء بطولات افريقا أو الفيفا .