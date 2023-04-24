بطريرك الأقباط الكاثوليك والزائر الرسولي بأوروبا يلتقيان سفير مصر بقبرص

التقى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأوروبا، وبرفقتهما حسني برذي، ممثل الجالية المصرية بقبرص، وعمر حمزة، السفير المصري بقبرص، وبرفقته المستشار محمد رؤوف، وذلك بمقر السفارة المصرية في العاصمة القبرصية، نيقوسيا.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، في لقاءات سينودس الشرق الأوسط، تحت شعار "كنيسة الشرق الأوسط متجزرة في الرجاء"، والتي أقيمت في الفترة من 20 - 23 أبريل الجاري بقبرص.

تميز اللقاء بحفاوة الاستقبال، وتبادل الحديث حول العلاقة الطيبة منذ القدم بين مصر وقبرص، ووضع الجالية المصرية بقبرص وما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، وترابط أبناءها، ومسيرة التنمية، وبناء تاريخ مصر الحديث.

وقدم السفير كامل الاستعداد، من أجل رعاية الجالية المصرية بقبرص، وجميع الخدمات القنصلية. ومن جانبه، شكر بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، السفير المصري بقبرص، الذي قطع إجازته، ومعه معاونيه، لحرصه على هذا اللقاء.

وعرض البطريرك ما تقدمه الكنيسة الكاثوليكية من خدمات، سواء على مستوى التعليم، والصحة، والتنمية، والخدمات الاجتماعية، لخدمة أبناء الوطن الحبيب.

في نهاية اللقاء، شكر السفير غبطة البطريرك، والأنبا عمانوئيل على الزيارة، كما عبر صاحب الغبطة عن سعادته وشكره، لحفاوة الأستقبال، بمقر السفارة بيت، كافة المصريين بقبرص.