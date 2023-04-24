الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مصر دولة التلاوة.. علي جمعة يكشف سبب تسمية الشيخ علي السويسى بـ"القارئ الملتزم"

القارىء على حجاج
القارىء على حجاج السويسى

قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن الشيخ على حجاج السويسى كان يلقب بالقارئ الملتزم، حيث جعل حبه للقرآن الكريم ولهفته لتعلم أحكامه منذ صغره نبراسا للالتزام بالأحكام الشرعية فى تلاوة آيات الله الكريم، وتميز بصوت حسن، وبدقة والتزام عجيب بالأحكام.

وتابع "جمعة" خلال برنامج "مصر دولة التلاوة" مع الإعلامى عمرو خليل ، إن القارئ الشيخ على حجاج السويسى، ولد سنة 1926، فى الجمالية وأصوله تعود لمركز البدارى فى أسيوط، ووالده كان يعمل رئيس المحضرين فى محكمة من محاكم القاهرة، وكان سميع يميز القرآن وكان يحب القرآن والمقرئين، وهو اسمه علي وكانوا يسمونه السيد علي وأبوه حجاج فأرسله إلى الكتاب الموجود فى حى الجمالية، وهذا الكتاب كان فيه وقتها كبار الشيوخ مثل الشيخ عبدالعزيز السحار وهو شيخ شيخى أنا وشيخ الشيخ عامر وشيخ الشيخ عامر بن عثمان، وشيخ الشيخ الزيات، فالشيخ عبدالعزيز السحار كان من رجال القرآن المعروفين، وهو لم يكن يحفظ فقط، بل كان لديه بيت مثل أكاديمية دينية، تعلم الناس أمور الدين والقرآن، وهو من المشايخ الذين التقيناهم وأخذنا على يدهم. 

هلا

وأضاف "جمعة": "الشيخ على حجاج السويسى تقدم للإذاعة عندما بلغ سن الـ25 عام، وقبل فى الإذاعه، وفاز فى الاختبارات والشيخ على ينتمى لمدرسة الشيخ محمد رفعت، بمعنى أنه يحاول يقلد الشيخ رفعت ويبقى من المدرسة الخاصة به، ولكن أستقل بعد كده، وسافر كثيراً، وأصبح يتم دعوته من الخارج حتى دعته فى مرة الأسرة الحاكمة فى الكويت، وعندما ذهب للكويت جعلوه يقدم ختمة مرتلة وهذه هى التى نفعتنا نحن وهى موجودة حتى يومنا هذا".

واختتم: "الشيخ على السويسى راح ودرس شوية مقامات صوتية فى معهد الموسيقى العربية، ولكن الختمة اللى عملها قدمها مرتلة والمرتل لا يظهر فيه كثيرا فنون القراءة الموجودة فى المجود حيث أن المجود تكون مساحته أوسع. 

مصر دولة التلاوة سمي الشيخ على حجاج السويسي القارىء الملتزم

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

شهيد الواجب.. الخارجية تعلن استشهاد مساعد الملحق الإدارى بسفارة مصر فى الخرطوم

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

غداً.. تخفيف ضغوط المياه عن بعض قرى مركزي أهناسيا وبني سويف

"القاهرة الإخبارية": زيادة الأسعار 150% بالسودان.. والتجار يستخدمون الكارو فى نقل البضائع

ضبط أصحاب 3 مخابز استولوا على طن و50 كيلو دقيق مدعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا