مصر دولة التلاوة.. علي جمعة يكشف سبب تسمية الشيخ علي السويسى بـ"القارئ الملتزم"

قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن الشيخ على حجاج السويسى كان يلقب بالقارئ الملتزم، حيث جعل حبه للقرآن الكريم ولهفته لتعلم أحكامه منذ صغره نبراسا للالتزام بالأحكام الشرعية فى تلاوة آيات الله الكريم، وتميز بصوت حسن، وبدقة والتزام عجيب بالأحكام.

وتابع "جمعة" خلال برنامج "مصر دولة التلاوة" مع الإعلامى عمرو خليل ، إن القارئ الشيخ على حجاج السويسى، ولد سنة 1926، فى الجمالية وأصوله تعود لمركز البدارى فى أسيوط، ووالده كان يعمل رئيس المحضرين فى محكمة من محاكم القاهرة، وكان سميع يميز القرآن وكان يحب القرآن والمقرئين، وهو اسمه علي وكانوا يسمونه السيد علي وأبوه حجاج فأرسله إلى الكتاب الموجود فى حى الجمالية، وهذا الكتاب كان فيه وقتها كبار الشيوخ مثل الشيخ عبدالعزيز السحار وهو شيخ شيخى أنا وشيخ الشيخ عامر وشيخ الشيخ عامر بن عثمان، وشيخ الشيخ الزيات، فالشيخ عبدالعزيز السحار كان من رجال القرآن المعروفين، وهو لم يكن يحفظ فقط، بل كان لديه بيت مثل أكاديمية دينية، تعلم الناس أمور الدين والقرآن، وهو من المشايخ الذين التقيناهم وأخذنا على يدهم.

وأضاف "جمعة": "الشيخ على حجاج السويسى تقدم للإذاعة عندما بلغ سن الـ25 عام، وقبل فى الإذاعه، وفاز فى الاختبارات والشيخ على ينتمى لمدرسة الشيخ محمد رفعت، بمعنى أنه يحاول يقلد الشيخ رفعت ويبقى من المدرسة الخاصة به، ولكن أستقل بعد كده، وسافر كثيراً، وأصبح يتم دعوته من الخارج حتى دعته فى مرة الأسرة الحاكمة فى الكويت، وعندما ذهب للكويت جعلوه يقدم ختمة مرتلة وهذه هى التى نفعتنا نحن وهى موجودة حتى يومنا هذا".

واختتم: "الشيخ على السويسى راح ودرس شوية مقامات صوتية فى معهد الموسيقى العربية، ولكن الختمة اللى عملها قدمها مرتلة والمرتل لا يظهر فيه كثيرا فنون القراءة الموجودة فى المجود حيث أن المجود تكون مساحته أوسع.