الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بالذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة القلبية، إلى أبناء المحافظة بمناسبة الذكرى 41 لعيد تحرير سيناء الحبيبة، وأكد محافظ بورسعيد على أن تحرير سيناء بمثابة ملحمة من الملاحم الكبرى الخالدة التي رسمها أبناء المؤسسة العسكرية المصرية على مر العصور، داعيًا الله أن يوفقهم دائمًا ويسدد خطاهم لحماية أمال وطموحات شعب مصر العظيم بتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم.

وأكد المحافظ أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه، معربًا عن تقديره واعتزازه بجيش مصر العظيم ورجاله البواسل الذين سطروا أعظم ملاحم التضحية والفداء لتحرير الأرض وحماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه، موجها التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين صنعوا من نسيج أرواحهم ودمائهم الزكية ملحمة النصر الخالد.

داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على مصرنا الغالية بالرخاء والأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أبناء المحافظة ارواح الاربعين التضحية والفداء الجمهورية التاريخية

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