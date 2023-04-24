سياسيون عراقيون يشيدون بدور مصر فى نزع فتيل الأزمة بالمنطقة: "نعم الأخ والمعين"

قال الباحث السياسي العراقي على الصاحب إن مصر تثبت دومًا أنها أرض الكنانة والحضارة والإنسانية، فهى نعم الأخ والمعين، مستشهدًا بقول مأثور: "أخاك أخاك فمن لا أخ له كذاهب إلى الهيجاء بغير سلاح".

أضاف الصاحب أنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتقارب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وحتى المتنازعة في دول المنطقة عامة، والعربية خاصة تقدم كل التسهيلات والمساعدات من أجل نزع فتيل حرب يقع بين دولتين، نراها اليوم تسارع أيضًا في تقديم يد العون في المهمات الإنسانية ومنها إجلاء الرعايا المتواجدين فى السودان.

تابع لـ"الدستور"، لذلك ليس غريبًا ولا مستغربًا ما قامت به مصر، بتوجيه من الرئيس السيسي في نقل الأشقاء العرب، خاصة العراقيين من دولة السودان التي تشهد أزمة صعبة".

واختتم الصاحب تصريحاته قائلًا: "لمصر العروبة والأمجاد كل التحية والاكرام والامتنان لهذا العمل الإنساني النبيل، حفظ الله مصر شعبًا وحكومة".

الفهد: هذه العمليات تدل على حرص من قبل مصر على سلامة العرب داخل السودان

فى السياق قال الصحفي العراقي محمد الفهد إن الدور المصري معروف تجاه الدول العربية الأخرى وهذا يندرج ضمن الجهود المبذولة من أجل حماية الأرواح العرب المقيمين في السودان الشقيق على خلفية الأحداث الأخيرة.

أضاف الفهد، لـ"الدستور"، أن هذه العمليات تدل على حرص من قبل مصر على سلامة العرب داخل السودان، وأيضًا، تأتي ضمن الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة وكذلك لإنقاذ هذه الأرواح حتى لا تصاب بأذى.

وتابع "قرأنا وسمعنا خلال الفترة الماضية عن عمليات الإجلاء برًا وجوًا عبر مصر للعديد من الجاليات العربية التي وصلت إلى بلدانها بسلام، هذا ليس غريبًا على دولة مثل مصر ولا على الدول العربية الأخري التي تحمل هما مشتركًا مع بعضها البعض، لا سيما في أيام المحن".