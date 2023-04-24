الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة كفرالشيخ: إجراء فحوصات الأزواج قبل عقد قرانهما ضمن مبادرة الرئيس

جانب من الفحوصات
جانب من الفحوصات

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه يتم حاليًا إجراء فحوصات طبية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للمقبلين على الزواج.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أن المبادرة تتضمن حزمة من الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية للمقبلين على الزواج؛ للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مؤكدة أن المبادرة استمرت فعالياتها في أيام عيد الفطر المبارك وذلك لحل مشاكل واحتياجات المواطنين على رأس العمل.

فيما أطلقت مديرية الصحة بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا بمحافظة كفر الشيخ في رابع أيام عيد الفطر المبارك أمام حديقة صنعاء بكفر الشيخ، ومدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية (الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، كما تتضمن أيضًا صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للوزارة.

وأضافت أن هذه القوافل تطلقها وزارة الصحة ضمن مبادرة حياة كريمة للكشف والعلاج المجاني، وذلك لتوفير الجهد والوقت وتخفيف العبء عن المواطن، وتقديم خدمة صحية جيدة ومميزة للمواطن والمقيم بكفرالشيخ.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة آمال حجاج، مديرة الرعاية الأساسية بالمديرية، وبالتنسيق مع إدارة تنظيم الأسرة بقيادة الدكتور محروس، وإدارة التمريض بالمديرية برئاسة مايسة محمد، وبالتعاون مع إدارة دسوق بقيادة الدكتور محمد فوزي.

الصحة شباب فتيات السيسي زواج

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