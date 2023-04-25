لمواجهة "الأكل العاطفي".. 12 نصيحة يقدمها الخبراء لإدارة زيادة الوزن

يشير مصطلح الأكل العاطفي إلى تناول الطعام من أجل الهروب من المشاعر أو تغييرها أو تكثيفها، وتبعا لمشاعره يجد الشخص نفسه يأكل عندما يكون سعيدا أو حزينا.

وسلوك الأكل العاطفي لا يحدث بسبب الجوع لأنه يتضمن في الواقع الحصول على سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الإنسان بالفعل، لأن الأكل العاطفي يحدث عندما يلجأ الشخص إلى تناول الطعام للحد من تقلبات المزاج.

- الأكل العاطفي يؤدي إلى زيادة مستويات الكورتيزول

ووفقا لموقع "hindustan times" كما أن الأكل العاطفي يؤدي إلى زيادة مستويات الكورتيزول مما يؤدي إلى ارتفاع هرمون جريلين، يمكن أن يسبب هرمون جريلين الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والحلويات، وبالتالي يسبب الالتهاب، مما .يؤدي في النهاية إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول.

لذلك يعمل هذا كسلسلة وينتج عنه زيادة في الشهية، أحد الأسباب الرئيسية وراء الأكل العاطفي هو مقارنة الذات بالآخرين، حيث تلعب وسائل الإعلام دورًا كبيرًا هنا، لقد فتحت وسائل التواصل الاجتماعي لنا مثل هذا العالم الذي يقودنا إلى الرغبة في أن نكون مثل شخص ما، مقارنة الذات بالآخرين ينتج عنها القلق والتوتر ، وتنغمس في الأكل العاطفي ".

- وسائل تحميك من الأكل العاطفي

1. تدرب على إدارة الإجهاد وقيمة نفسك، اكتشف مفتاحك لإدارة التوتر مثل ممارسة هواية أو طلب المساعدة المهنية أو الذهاب إلى أصدقائك أو الحصول على مساعدة مجموعة دعم جيدة.

2. لاحظ المواقف التي تدفعك إلى تناول الطعام العاطفي سواء كان ذلك بسبب الغضب أو الأذى أو السعادة أو ضغط الموعد النهائي.

3. خطط بعناية لخيارات وجبات خفيفة صحية لتجنب الأطعمة التي لا تحتوي على سعرات حرارية مثل فرم الخضار للسلطة أو صنع قدر من الحساء المرق واحتفظ به في المتجر دائمًا. لذلك في اللحظة التي تتوق فيها إلى الملح ، يكون لديك حل خالٍ من المتاعب في متناول اليد.

4. تجنب تجويع نفسك لأن الجوع والضيق العاطفي مزيج سيء ويؤدي إلى العديد من الخيارات غير الصحية. املأ مطبخك بالوجبات الخفيفة الصحية مثل الحمص والجزر.

5. حاول الاحتفاظ بوجبات خفيفة مغرية منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تشبع حاصلك العاطفي.

6. تناول الطعام ببطء وبشكل سليم. هناك فجوة بين المعدة والدماغ، في بعض الأحيان ، بحلول الوقت الذي يعطيك فيه دماغك إشارة بأنك انتهيت، تكون قد أفرطت في تناول الطعام بالفعل. لذا تناول الطعام ببطء وامضغ بشكل صحيح حتى تشعر بالشبع مبكرًا.

7. انخرط في ممارسات الاسترخاء التي تهدئ جسدك وعقلك ، مثل اليوجا والتأمل وكتابة اليوميات.

8. قم بزيادة تعرضك لشمس الصباح وخذ المزيد من التنزه حافي القدمين على العشب.

9. إذا لم يكن لديك نظام دعم قوي، فمن المرجح أن يصبح الأكل العاطفي هو السقوط. اعتمد على أحبائك وأصدقائك ، أو فكر في الانضمام إلى مجموعة دعم.

10. عندما تكون جائعًا اختر الخيارات الصحية، مثل الفواكه أو المخانات المحمصة أو الفشار غير المملح بدلاً من تناول الوجبات السريعة.

11. شتت انتباهك واستبدل نشاطك غير الصحي بتناول وجبات خفيفة عندما لا تكون جائعًا. قم بزيارة أحد الأصدقاء ، أو الذهاب في نزهة على الأقدام ، أو الذهاب لمشاهدة فيلم ، أو اللعب مع أطفالك أو حيواناتك الأليفة، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو القراءة.

12. لا تحتفظ بالأطعمة المريحة التي يصعب مقاومتها في المنزل.