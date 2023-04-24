الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عمال النظافة.. جنود مجهولين حرموا من إجازة العيد لإسعاد المواطنين

عمال النظافة
عمال النظافة

مهنتهم كتبت عليهم ان يحرموا من قضاء إجازة العيد مثلهم مثل باقي المواطنين، برفقة عائلاتهم للاستمتاع باحتفالات عيد الفطر المبارك، لينتشر عمال ورجال النظافة في مختلف ارجاء محافظة الإسكندرية والتجول وسط المواطنين والمحتفلين بإجازة العيد سواء من أهالي المدينة او الوافدين إليها.

بـ"مقشتهم" البوص وزيهم الموحد برتقالي اللون، واصل رجال شركة النظافة العمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام العيد، رفع كميات كبيره من القمامة ورش الأرضيات الإسفلتية بالمياه لتهيئة المدينة والحرص الدائم على نظافتها.

- أحمد رضا: إجازات المواطنين والأعياد ذروة العمل الموسمي لدينا

 في البداية، قال أحمد رضا احد عمال النظافة، إن مهنتهم جعلتهم يحرمون من إجازة أي من الأعياد والمناسبات، ليكون  ذروة موسم عملهم في توقيت اجازات المواطنين للعمل على تنظيف الشوارع والحدائق والمناطق الحيوية المكتظة بالمواطنين لتكون دائما لائقة المظهر.

 من جهته قال عبد الله ربيع أحد عمال النظافة، إننا نعمل بنظام "الشيفتات" أو الفترات حتى نستريح لمواصلة عملنا في اليوم التالي، وعلى الرغم من حرماننا من الإجازات إلا أننا نشعر بأن لنا دورا فارقا و مؤثرا فبدون عملنا تتحول المدينة لأكوام من القمامة.

وطالب عمال النظافة المواطنين بالالتزام قدر المستطاع بإلقاء قمامتهم في الصناديق المتواجدة بالقرب منهم، وعدم القاء أي مخلفات زجاجية دون تغليفها في ورق أو وضعها على جانب الطريق حتى لا يصابون أو يتعرض أي شخص آخر للإصابة.

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عمال النظافة مهن لا تعرف الاجازات جنود مجهولة عيد الفطر المبارك الإسكندرية

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