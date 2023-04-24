بدء توريد القمح بصوامع وشون بورسعيد

أعلن محمد أحمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بدأ موسم توريد القمح في الشون والصوامع اليوم وحتى الانتهاء من موسم الحصاد، مع تسهيل كل الإجراءات أثناء التسلم وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، بناء على تكليفات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأكد عوض اختلاف السعر حسب درجة النقاء، مع توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات تسلم القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة؛ في وجود اللجنة المختصة، حيث تنعقد لجان المتابعة اليومية بصفة مستمرة لمواجهة أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.

كان قد صدر قرار وزير التموين يشير إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنيه للإردب ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري.

كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه،

كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف، ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المتحدث الرسمي معاون وزير التموين أحمد كمال، أن القرار نص أيضًا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة، وتسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط تسلم الأقماح المحلية.

وأضاف أن الوزارة قد جهزت 420 نقطة لتسلم الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لتسلم الأقماح المحلية هذا العام.

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