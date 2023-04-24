لو فاتك التريند| يسرا وعمرو يوسف يتصدران التريند.. وميسي في الأعلى بحثًا

تصدرت مجموعة من الأخبار التريند على محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

يسرا: طاقم "1000 حمدالله على السلامة" أضافوا لي الكثير

قالت الفنانة الكبيرة يسرا، إنها سعيدة بالتعامل مع جميع أبطال مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"، معبرة:" جروب العمل في المسلسل هما اللي شالوني وأضافوا لي مش أنا، لأن هما متمكنين في الكوميديا عني، وأنا حقيقي استفدت من طاقم العمل جداً.. "لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

إيلون ماسك اتقمص.. القصة الكاملة لأزمة محمد هنيدي مع مالك "تويتر"

أثار الفنان محمد هنيدي حالة جدل كوميدية، بعدما قام مالك تويتر الملياردير إيلون ماسك، بحذف العلامة الزرقاء للحساب الخاص به على موقع التغريدات، بدأت القصة عندما نشر هنيدي تغريدة كتب فيها: "‏بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

الكنيسة تنفي شائعات حول صحة البابا تواضروس: يمارس نشاطه بشكل طبيعي

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوضح حقيقة ما تداولته عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن صحة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

عمرو يوسف يكشف لأول مرة تفاصيل أزمة ولادة نجله كريم: قعد شهرين فى الحضانة

كشف الفنان عمرو يوسف عن تفاصيل أزمة ولادة نجله كريم، قائلا: "إن ابنه كريم كانت ولادته في أوائل رمضان العام الماضي، وكانت حكايته حكاية"، وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، أن زوجته كندة علوش كانت في الشهر السادس.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

«15 حقيبة سفر».. الصحف الإسبانية تكشف سر عودة ميسي وفوز برشلونة بالليجا

سلطت الصحف الإسبانية الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على سر عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وفوز الفريق الكتالوني على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لاستكمال القراءة (اضغط هنا).