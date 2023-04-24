عمرو يوسف يكشف لأول مرة تفاصيل أزمة ولادة نجله كريم: قعد شهرين فى الحضانة

كشف الفنان عمرو يوسف تفاصيل أزمة ولادة نجله كريم، قائلاً: "إن ابنه كريم كانت ولادته في أوائل رمضان العام الماضي، وكانت حكايته حكاية".

وأضاف يوسف خلال لقاءه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، أن زوجته كنده علوش كانت في الشهر السادس، أثناء ولادة ابنهما كريم، معقبًا: "مكنش معاد الولادة خالص".

وتابع: "كنا عند أمي هنفطر عندها، وقبل أن يؤذن الآذان بربع ساعة، حست كنده بوجع وألم غير طبيعي، لكنها قررت أن نفطر ثم نذهب إلى المستشفى، لكن بعد عشر دقائق لم تكن قادرة على تحمل الألم، وروحت مكلم الدكتور، وقالي حالاً على المستشفى، ما فطرناش، ونزلنا قبل الفطار، وكان الطريق فاضي الحمد لله".

وتابع: "خلال ربع ساعة كنا في المستشفى، دخل الدكتور وقالنا اطمنوا وبدأ يكشف وتجيله التقارير، وقبل ما يقرأ التقارير كان بيقولي اهدى يا حبيبي، لكن أول ما شاف التقرير، قال إيه ده، لازم تولد حالاً".

وأشار إلى أنه كان هناك خطورة على زوجته وعلى الجنين، لافتاً إلى أنه دخلت العمليات، وخرج الرضيع مبكر جدًا، قعد شهرين في الحضانة، معقبا:" ودي فترة مش عايز أقولك كانت عاملة إزاي عليا وعلى كنده".

ولفت إلى أن الزيارة كانت عبارة عن 10 دقائق في اليوم، لأنه البيبي كان يعتبر في العناية المركزة، والحمد لله عدت على خير، وكنده لما نزلت الخبر، كان الولد طلع من الحضانة.