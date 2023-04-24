إقبال كبير على حديقة الحيوان بالإسكندرية طوال أيام العيد

شهدت حديقة حيوان الإسكندرية، توافد عدد كبير من المواطنين وزوار عروس البحر المتوسط طوال أيام العيد، حيث تخطى عدد زوارها ٥٠ ألف زائر.

وقالت الدكتورة نبيلة عزيز، مدير حديقة حيوان الإسكندرية، إن الإدارة رفعت درجة الاستعداد القصوى، بتزويد أعداد التذاكر على مدخل الحديقة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي توفد على الحديقة في أوقات الأعياد، والتنبيه على التواجد المستمر لجميع العاملين بالحديقة وممارسة عملهم.

وتابعت أن هناك اهتمام زائد بالحيوانات بالمرور الدائم من الأطباء البيطريين والمتابعة المستمرة لهم وتقديم التغذية المناسبة لهم في موسم الصيف والأغذية المثلجة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وجاء إبراهيم رمضان، من محافظة البحيرة برفقة أسرتة المكونة من ٥ أفراد في رابع أيام العيد للاستمتاع باجازتهم، حيث اعتاد تلك الزيارة بعد انتهاء الزيارات العائلية، ليأتي بعد الثلاث ايام حيث يقل الزحام نسبيا ويستطيعوا قضاء يومهم براحة تامة.

ومن مدينة دمنهور الى الاسكندرية جاءت كريمة محمود، برفقة زوجها اولادها الصغار، لتقول ان الحديقة موقع امن ومناسب للعائلات لقضاء اجازتهم، بسعر تذكرة بسيط الثمن مع امكانية اتاحة دخول المأكولات على عكس الاماكن الاخرى، لتستطيع قضاء يوم اجازتك في مكان نظيف ومناسب ومبهج للاطفال ودون التغريم ماليا.

ليأتي فارس محمد، برفقة اصدقاءه من البحيرة الى الاسكندرية، حيث انه طالب في كلية الهندسة جامعة الاسكندرية ورغب في ان يأتي في اجازة العيد لقضاء رابع ايامه مع اصدقاءه في اجواء مبهجة.

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