الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على حديقة الحيوان بالإسكندرية طوال أيام العيد

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

شهدت حديقة حيوان الإسكندرية، توافد عدد كبير من المواطنين وزوار عروس البحر المتوسط طوال أيام العيد، حيث تخطى عدد زوارها ٥٠ ألف زائر.

وقالت الدكتورة نبيلة عزيز، مدير حديقة حيوان الإسكندرية، إن الإدارة رفعت درجة الاستعداد القصوى، بتزويد أعداد التذاكر على مدخل الحديقة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي توفد على الحديقة في أوقات الأعياد، والتنبيه على التواجد المستمر لجميع العاملين بالحديقة وممارسة عملهم.

وتابعت أن هناك اهتمام زائد بالحيوانات بالمرور الدائم من الأطباء البيطريين والمتابعة المستمرة لهم وتقديم التغذية المناسبة لهم في موسم الصيف والأغذية المثلجة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وجاء إبراهيم رمضان، من محافظة البحيرة برفقة أسرتة المكونة من ٥ أفراد في رابع أيام العيد للاستمتاع باجازتهم، حيث اعتاد تلك الزيارة بعد انتهاء الزيارات العائلية، ليأتي بعد الثلاث ايام حيث يقل الزحام نسبيا ويستطيعوا قضاء يومهم براحة تامة.

ومن مدينة دمنهور الى الاسكندرية جاءت كريمة محمود، برفقة زوجها اولادها الصغار، لتقول ان الحديقة موقع امن ومناسب للعائلات لقضاء اجازتهم، بسعر تذكرة بسيط الثمن مع امكانية اتاحة دخول المأكولات على عكس الاماكن الاخرى، لتستطيع قضاء يوم اجازتك في مكان نظيف ومناسب ومبهج للاطفال ودون التغريم ماليا.

ليأتي فارس محمد، برفقة اصدقاءه من البحيرة الى الاسكندرية، حيث انه طالب في كلية الهندسة جامعة الاسكندرية ورغب في ان يأتي في اجازة العيد لقضاء رابع ايامه مع اصدقاءه في اجواء مبهجة.

IMG-20230424-WA0014
IMG-20230424-WA0014
IMG-20230424-WA0010
IMG-20230424-WA0010
IMG-20230424-WA0011
IMG-20230424-WA0011
IMG-20230424-WA0013
IMG-20230424-WA0013
حديقة الحيوان بالإسكندرية حديقة الحيوان الإسكندرية إقبال كبير رابع ايام العيد

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

"يعمل بمهنة مرموقة".. ضبط شخص أخفى 6 سبائك ذهبية في ملابسه الداخلية

أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة اتخذت العديد من التدابير لدعم الإنتاج الزراعي

تشييع جثمان والد زوجة سيد عبدالحفيظ بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

محاكمة نجل إيمان البحر درويش في قتل طفل بحادث مروري 15 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

إعلام عبرى: وزير الخارجية الأردنى يرفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر