نائب محافظ الإسكندرية ووكيل "الصحة" يتفقدان سير العمل في 3 مستشفيات

أجرت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، جولة لتفقد عدد من المستشفيات بالمحافظة، شملت مستشفيات جمال حمادة المركزي، ورأس التين العام و فوزي معاذ للأطفال، للاطمئنان على حالة المستشفيات واستعداداتها خلال فترة الاجازات، وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

بدأت الزيارة بمستشفى جمال حمادة المركزي وتم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، ووحدات العناية المركزة، والأقسام الداخلية بحضور دكتور وليد زاهر، مدير المستشفى.

ثم تم التوجه لمستشفى فوزي معاذ للأطفال، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ووحدة العناية المركزة، والمبتسرين في وجود الدكتورة إيمان محسن نائب مدير المستشفى.

و تم اختتام الزيارة بمستشفى رأس التين العام بحضور الدكتورة ايناس عجمي، مدير المستشفى و تم المرور على الاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة ووحدة الغسيل الكلوي ووحدة الحروق ووحدات العناية المختلفة، وقسم الأطفال والمبتسرين، وتم تفقد التجهيزات الجديدة للعمليات و المناظير وتجهيزات التطبيب عن بعد.

و أشادت الدكتورة جاكلين عازر بمجهود الفريق الطبي في المستشفيات، والاهتمام بتقديم كافة الخدمات للمواطنين و العمل على رفع مستوى رضا المرضى عن الخدمات المقدمة.

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