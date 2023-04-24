الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يثمن التحرك السريع لإجلاء المواطنين من السودان: مصر لا تنسى أبناءها

المهندس حازم الجندى
المهندس حازم الجندى

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بنجاح الدولة في إجلاء المواطنين المصريين من السودان.

وقال الجندي، في تصريحات، اليوم الإثنين، إن القيادة السياسية تابعت عن كثب ملف عودة المصريين من السودان منذ اليوم الأول لتصاعد الأحداث، كما أن أجهزة الدولة قدمت مردودا إيجابيا ونجحت في إجلاء مواطنيها وعودتهم لأراضى الوطن.

وتابع: إننا نفخر بقدرة الدولة ونجاحها على الحفاظ على المواطنين في الداخل والخارج، موضحًا أن نجاح الدولة في إجلاء مواطنيها من السودان خير دليل على حرصها على تقديم كل الدعم لمواطنيها خارج الحدود، مثمنًا التحرك السريع لأجهزة الدولة ونجاحها في إدارة هذا الملف.

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه "مما لا شك فيه أن التحرك السريع من الدولة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج يبعث برسالة طمأنينة أن مصر لا تنسى أبناءها في الخارج، ودائما ما تحرص على تقديم كل سبل الدعم والمساعدة ولا تألوا جهدا في سبيل الحفاظ عليهم".

كما تمنى أن يتم حل الأزمة في السودان ليعود البلد الحبيب إلى سابق عهده وينعم بالأمن والاستقرار، داعيًا إلى الجلوس على مائدة المفاوضات وإنهاء الأزمة من خلال الحلول السلمية للحفاظ على الشعب السودانى ومقدراته.

برلماني حكومة عودة المصريين من السودان عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد مجلس الشيوخ

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