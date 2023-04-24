بينهم طفل.. إصابة 3 خلال مشاجرة في أبو حماد بالشرقية

أصيب 3 أشخاص من بينهم طفل عمره 8 سنوات، فى وقوع مشاجرة، بقرية كفر موسى عمران، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

و استقبل مستشفى أبو حماد المركزي كل من "مؤمن. ت. ع"، 46 سنة، بجرح فى العين اليمنى، و “"محمد. ح. ت"، 8 سنوات، مصاب بجرح فى الجبهة، و “أميرة. م. ص”، 37 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيم قرية كفر موسى عمران.

وتبين إصابتهم فى وقوع مشاجرة داخل المنزل الكائن بقرية كفر موسى عمران، مما أسفر عنه إصابة السالف ذكرهم، وقد تم نقلهم لمستشفى أبو حماد المركزي، لتلقى العلاج اللازم.