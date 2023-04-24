عصابة سرقة الدراجات النارية بقنا: "سيدة تتزعمنا وتتولى التخطيط وتصريف المسروقات"

استمعت النيابة العامة بقنا لأقوال تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ومركبات التوك توك بمركز قفط جنوب المحافظة.

وكشفت التحريات عن أن قائدة التشكيل العصابي سيدة تبلغ من العمر 25 سنة، وهي التي تشرف على عمليات السرقة، وتدبير التخلص من المسروقات ببيعها.

واعترفت المتهمة بأنها تقوم بتحديد الدراجات النارية التي يتم سرقتها بمعرفة أماكن تردد أصحابها، والأوقات التي تكون فيها الدراجات النارية متواجدة في الشارع، وتبلغ عناصر التشكيل لتنفيذ جريمتهم، كما أنها تقوم باستدراج سائقي مركبات "التوك توك" وإيهامهم بالذهاب إلى مكان بعيد لإنهاء إجراءات خاصة بها ثم يقوم باقي المتهمين بمغافلتهم وسرقة "التوك توك".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تتزعمه سيدة ومتخصص في السرقات، بمركز قفط جنوبي قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة قفط، يفيد بتمكن حملة أمنية، برئاسة الرائد محمد عبدالقادر، رئيس المباحث، من ضبط «صفية.ا»، 25 عاما، و«محمد. م»، و«أحمد. م»، و«عبوده.أ»، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية ومركبات "التوك توك" بمركز قفط.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتحفظ على المتهمين.