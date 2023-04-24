القبض على عاطل بتهمة ترويج أقراص مخدرة فى الجيزة

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته أقراص مخدرة، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على الأقراص، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل مواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه من المتعاطين.

عقب إعداد كمين للمتهم، في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وإحباط محاولته ترويجها بين عملائه.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات تمهيدا لترويجها، وكشف عن هوية عاطل تحصل منه على الأقراص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.