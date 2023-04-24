الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 24 عاطلا بتهمة حيازة مواد مخدرة بالقليوبية

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس 24 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 24 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 24 عاطلا بالقناطر الخيرية، وطوخ، وبنها، وشبرا الخيمة، والخانكة، وقليوب، وكفر شكر، وقها، وشبين القناطر، والخصوص، والعبور" وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر".

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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