الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمين "الأعلى للشئون الإسلامية": معسكر أبوبكر للطلاب الوافدين يهدف لنشر صحيح الدين

الأعلى للشئون الإسلامية
الأعلى للشئون الإسلامية

أكد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد عزت، أن معسكر أبوبكر للطلاب الوافدين بالإسكندرية يهدف إلى نشر صحيح الدين وتصحيح ‏المفاهيم الخاطئة، وبيان انحراف المنحرفين عنه والمتاجرين به، وتنقيته من ‏كل دخيل وموضوع وفهم متحجر أو متشدد أو متسيب، وتحصين أبنائنا وشبابنا ‏من أصحاب الأفكار المتطرفة.‏

جاء ذلك على هامش فعاليات الفوج الثامن عشر من أفواج معسكر أبو بكر الصديق للطلاب الوافدين، الذي انطلق في حضور مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية الشيخ وسام كاسب، ومدير إدارة شئون الإدارات بمديرية أوقاف ‏الإسكندرية الشيخ ماهر ‏إبراهيم عبد الجواد، وذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية المتميزة والمتنوعة التي تقيمها ‏وزارة الأوقاف للطلاب الوافدين.

- علو الهمة سلوك قويم وأساس من الأسس الأخلاقية الفاضلة

ووجه الأمين العام الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ‏على عقد هذه اللقاءات، مؤكدًا أن علو الهمة سلوك قويم، وأساس من الأسس الأخلاقية الفاضلة، وأنه لا بد ‏من الجد في العمل وعدم التواني والكسل، فإن من علامات قبول الطاعة حب ‏الطاعة والمداومة عليها.

وأشار إلى أن المسلم يجب أن يواصل الذكر وقراءة القرآن وقيام ‏الليل والصلاة على ‏النبي (صلى الله عليه وسلم)، يقول سيدنا عمر بن الخطاب (‏رضي الله عنه): "لا تصغرن همتكم فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر ‏الهمم " .‏

- الوقت كنز ثمين يجب استغلاله على أكمل وجه دون ‏هدر أو إضاعة

من جانبه، قال الشيخ ماهر عبد الجواد إن الوقت كنز ثمين يجب استغلاله على أكمل وجه دون ‏هدر أو إضاعة، وأن على الإنسان استغلال وقته في أعمال مفيدة ونافعة، وأن ‏السعادة مرتبطة بما يقدمه الإنسان من أعمال نافعة، وأن الوقت رأس مال ‏الإنسان، إن خسره خسر كل شيء، وإن حافظ عليه فالنجاح حليفه.

وأضاف الشيخ وسام كاسب أن الله تبارك وتعالى أوصى أنبياءه بالمداومة على الطاعة فقال تعالى: "‏وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا"، فالمداومة على الطاعة لا تقتصر على ‏زمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، وعلى الإنسان أن لا يترك طاعة الله (تبارك وتعالى) بعد شهر رمضان، فالقلب لا يصلح ولا يطمئن إلا بطاعته لربه ‏وعبادته له.

ويستضيف هذا الفوج 42 طالبًا وطالبة من ‏الوافدين والوافدات الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة ‏المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأوائل مسابقة المواهب الأولى للطلاب ‏الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الأعلى للشئون الإسلامية البرامج التدريبية والتثقيفية الافكار المتطرفة أصحاب الأفكار المتطرفة الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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