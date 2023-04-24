زاد البحث عن إجازات شهر مايو 2023 الأسبوعية والرسمية من موظفي الدولة خاصة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتم تعطيل كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وتمنح الدولة موظفي القطاع العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري.

إجازات شهر مايو 2023 الأسبوعية

تمنح الدولة المؤسسات والهيئات الحكومية والبنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري إجازة أسبوعية يوم الجمعة فيما تمنح بعض الهيئات إجازة يوم السبت أيضا وجاء جدول الإجازات الأسبوعية بما يعادل 6 أيام طوال الشهر بالأيام والتواريخ وهى كما يلي:-

يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023 .. عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 .. عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة الموافق 12 مايو 2023 ..عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 13 مايو 2023 .. عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023 .. عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 .. عطلة أسبوعية.

وجميع الإجازات السابقة عطلات أسبوعية مدفوعة الأجر لأكثر من 6 ملايين موظف في كافة محافظات الجمهورية.

الإجازات الرسمية في مايو 2023

يضم شهر مايو 2023 إجازة رسمية واحدة فقط هى إجازة عيد العمال والتي توافق يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 فيما أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بإرجاء الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 وذلك وفقا لإرجاء الإجازات الرسمية فيما عدا الإجازات الدينية إلى عطلات نهاية الأسبوع لعدم تعطيل مصالح المواطنين داخل المؤسسات الحكومية.

يذكر أن اختيار يوم 1 مايو كعيد للعمال يرجع إلى الإضراب الذي نظمه عمال شيكاغو البالغ عددهم نحو 400 ألف عامل عام 1886 يطالبون فيها بتحديد ساعات العمل الأمر الذي لم يعجب السلطات وأصحاب المؤسسات ففتحت الشرطة النار على المتظاهرين وتم قتل عدد منهم.

موعد عيد الأضحى المبارك 1444

لا تشمل إجازات شهر مايو 2023 إجازة عيد الأضحى المبارك حيث يتزامن عيد الأضحى مع شهر نهاية يونيو وبداية شهر يوليو 2023 كما يلي :-

يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وفقة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس الموافق 29 يونيو ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الجمعة الموافق 30 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم السبت الموافق 1 يوليو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

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