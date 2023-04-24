الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السويد تعلن إجلاء موظفى سفارتها من السودان إلى جيبوتى

السويد
السويد

قالت السويد، اليوم الإثنين، إنه جرى إجلاء جميع موظفي سفارتها في الخرطوم وعائلاتهم وعدد غير محدد من السويديين الآخرين إلى جيبوتي.

وذكرت أن طائرات الجيش وأفراده سيواصلون المساعدة في إجلاء الرعايا الأجانب طالما سمح الوضع الأمني بذلك.

وفي وقت سابق، بدأت فرنسا وبريطانيا ودول أخرى، الأحد، إجلاء رعاياها من السودان، بعد تأكيد الولايات المتحدة إخلاء سفارتها في الخرطوم، في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

- تسارع إجلاء المواطنين الأجانب

وتسارع في نهاية الأسبوع إجلاء المواطنين الأجانب، وسط مخاوف على مصير السودانيين متى انتهت هذه العمليات.

وأفاد مسئول في وزارة الخارجية الفرنسية، بأن باريس قامت الأحد بإجلاء 200 شخص من رعاياها ورعايا دول أخرى، جوًا من السودان إلى جيبوتي.

وقال المسئول، الذي طلب عدم كشف اسمه: "أقلعت طائرة أولى من الخرطوم، ومن المتوقع أن تصل الى جيبوتي قرابة الساعة 18:00 (16:00 ت غ)"، على أن تقلع طائرة أخرى "عند الساعة 17:30" وعلى متنها أيضًا ما يناهز 100 شخص.

وأكد أن العمليات "شديدة التعقيد" وقد تمتد يومًا أو يومين إضافيين.

كانت الخارجية الفرنسية أعلنت، في وقت سابق، عن بدء "عملية إجلاء سريع" لبعثتها وفرنسيين وأوروبيين وآخرين من "دول شريكة وحليفة".

كذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن إنجاز قواته العسكرية "عملية إجلاء سريعة ومعقدة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان وسط تصعيد كبير لأعمال العنف وتهديدات لموظفي السفارة".

وبدأت ألمانيا بدورها إجلاء رعاياها، وأعربت وزارتا الدفاع والخارجية عن أملهما "نقل أكبر عدد ممكن من الرعايا من الخرطوم في ظل هذا الوضع الخطر في السودان. ضمن إمكاناتنا، سننقل أيضًا رعايا الاتحاد الأوروبي وآخرين معنا".

وبدأت إيطاليا أيضًا إجلاء رعاياها ورعايا سويسرا وأعضاء سفارة الكرسي الرسولي في السودان.

السويد الخرطوم جيبوتي الرعايا الأجانب فرنسا وبريطانيا السودان

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