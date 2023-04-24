الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة على طريق القاهرة الفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 5 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بعد كوبري البطس بدائرة مركز شرطة طامية؛ وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث إختلت عجلة القيادة في يد السائق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث مروّع على طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي بعد كوبري البطس بدائرة مركز طاميه، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، والذي وقع أمام مدخل مدينة طامية، وتبينّ مصرع طفله وإصابة 5 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى طامية العام  تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين إلى  مستشفى طامية العام  وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم، وتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الطفلة لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير فور الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفلة اصابة حادث انقلاب سيارة ميكروباص الفيوم

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