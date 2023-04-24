الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

انتصار: أنا ممثلة شاطرة و"ذات" كانت فرصة كبيرة ليا

الفنانة انتصار
الفنانة انتصار

قالت الفنانة انتصار، إن بعض الأشخاص يصفوني بأنني شخصية صدامية وحادة، ولكن الحقيقة أنني لا أقول غير الحقيقة، معبرة:" دي آراء، ومش بعرف أبلع الكلام".

 

الخوف من الأدوار 

وأكدت انتصار، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن مسلسل ذات كان فرصة كبيرة لها، ولكنها كانت تخشى تأدية دور السيدة الكبيرة في العمر، معبرة:" أنا ممثلة شاطرة وفي استطاعتي أقدم كل الأدوار".

 

مسلسل ذات

وتابعت: "كنت خايفة من المراحل العمرية الكثيرة ليا في مسلسل ذات، لأن بدأت في المسلسل وأنا شابة وانتهى دوري وأنا في عمر الـ70".

انتصار التاسعة الأولى المصرية مسلسل ذات الفنانة انتصار

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