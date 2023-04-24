الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يؤازر حجازي بعد وداع كأس خادم الحرمين بخطأ فردى

حجازى
حجازى

حرص البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على التواصل مع أحمد حجازى، مدافع الفراعنة المحترف فى صفوف نادى اتحاد جدة السعودى بعد وداع حجازى لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز حجازي قائد الاتحاد هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح فريق  الهلال الفوز 1-صفر بعد وقت إضافي والتأهل إلى نهائي كأس الملك.

وشارك مدافع الفراعنة قائد ومدافع نادي اتحاد جدة، في هزيمة فريقه ضد الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بخطأ فردى الامر الذى دفع فيتوريا للتواصل معه والشد من أزره، حتى لا يتاثر مستواه مستقبلا بما حدث، خاصة وأنه أحد الركائز الأساسية فى تشكيلة الفراعنة .

ويسعى فيتوريا دائما للتواصل مع المحترفين المصريين فى مختلف الدوريات ، باعتبارهم القوة الضاربة فى صفوف المنتخب الوطنى، والتى يعتتمد عليها المدرب البرتغالى فى اختياراته دائما منذ توليه مسئولية قيادة المنتخب الوطنى .

ونجح الهلال في حجز مقعده في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تغلب على الاتحاد بهدف نظيف.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 105 من عمر اللقاء، بواسطة أحمد حجازي بالخطأ في مرماه، وهو الخطأ الوحيد الذى ارتكبه حجازى، برغم المباراة الممتاز التى قدمها طوال 120 دقيقة .

ووفقا لأرقام أحمد حجازي التى نشرها موقع سوفا سكور، المتخصص في الإحصائيات والأرقام، فإنه ىقدم مباراة جيدة .

لعب 120 دقيقة

الصراعات الهوائية 3 من 5

الصراعات الأرضية 3 من 5

فقدان الكرة 11 مرة

أخطاء 1

لمس الكرة 67 مرة

التمريرات الصحيحة 82%

مرواغة ناجحة 2

وتأهل الهلال إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليواجه الفائز من النصر والوحدة اللذين يلتقيان مساء غدًا الإثنين.

اتحاد جدة السعودي اختيارات اعتبار ارتكب البرتغالي البرتغال البرتغالي روي فيتوريا الحرمين الشريفين

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