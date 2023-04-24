فى دراسة شملت ٨٣ بنكًا مركزيًا.. «التضخم» يهدد اقتصادات العالم

في ظل ضغوط يعاني منها الاقتصاد العالمي، يبرز خطر التضخم كأحد أبرز الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وذلك وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة "سنترال بانكينج بابليكيشنز" المعنية بنشر التقارير المالية والاقتصادية الخاصة بالبنوك المركزية، حيث أكدت في دراستها التي شملت ضع بنكًا مركزيًا أن التضخم هو الخطر الأكبر على اقتصادات العالم.

ارتفاع للأسعار لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية

وذكرت "سنترال بانكينج بابليكيشنز" أن التضخم وضع ضغوطًا على المؤسسات المالية حول العالم، حيث أكد ٧٠ بنكًا مركزيًا ممن شملتهم الدراسة أن خطورة التضخم تفوق المخاطر الجيوسياسية والتي جاءت في المرتبة الثانية كأكبر مصادر الخطورة.

حيث أكدت أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لزيادة التضخم العالمي بشكل غير مسبوق، وتسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة لنسب لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن مع استمرار الحرب يزداد خطر التضخم وأزمات الفقر والجوع.

تحذيرات صندوق النقد الدولي

من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الخاص بالاقتصاد العالمي وتوقعات النمو، أن نسب النمو في الاقتصاد العالمي ستنخفض خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا احتمالية حدوث هبوط حاد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا مما يؤدي إلى ركود محتمل وهذا يشمل أغنى دول العالم.

حيث أشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى حدوث تضخم عالمي بنسبة ٧%، حيث توقع أن يجبر التضخم البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الاقتراض التي ستؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي وزعزعة استقرار البنوك