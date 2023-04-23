أبطال "1000 حمدالله على السلامة" يكشفون عن كواليس العمل في "مساء دي إم سي"

قالت الفنانة مايان السيد، إنها سعيدة بمشاركتها الثانية مع الفنانة الكبيرة يسرا، حيث كان حلمها الأول منذ الطفولة العمل مع الفنانة يسرا وبالفعل تحقق هذا الحلم للمرة الثانية بعد مشاركتها هذا العام في مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"، معبرة: "وافقت لما كلموني على المسلسل من غير ما أعرف أي حاجة عن العمل، وهي اللي شجعتني على المشاركة الكوميدية".

"1000 حمدالله على السلامة"

بينما كشف الفنان آدم الشرقاوي كواليس مسلسل 1000 حمدلله ع السلامة، قائلًا: "أول مرة أعمل كوميدي وكنت خايف وأما قابلت يسرا اتطمنت جدًا لأنها كانت بتدعمني وتشجعني بعد كل مشهد".

كواليس العمل

بينما علق مطرب المهرجانات والراب مصطفى عنبة عن أول تجربة دراما له، موضحاً: "معروفة البدايات بتكون حلوة لكن بدايتي مع يسرا في الفن مفيش أحسن من كدا أبداً، وأول مشهد في المسلسل ليا كنت بزعق ليسرا تاخد النسكافيه".

ومن جانبه، قال الفنان والسيناريست أحمد عبد الوهاب: "أول ما عرفت إن الدور مع يسرا قولت همضي على طول، وكنت متوتر أسلم على يسرا لدرجة إني لغبطت في الكلام وكنت متوتر جداً ولكن تشجيعها السبب الأول في إني نجحت في المسلسل ده".