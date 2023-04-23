أحد سائقي النقل يكشف تفاصيل عودته من الخرطوم وسط الاشتباكات (فيديو)

كشف عوض الغنام، مراسل قناة “إكسترا نيوز” الجهود المصرية لإعادة المصريين من السودان.

وقال إن العمل في معبر أرقين لا يتوقف على مدار الساعة سواء العائدين من الطرف السوداني أو سيارات النقل الثقيل التي كانت تلعب دورا كبيرا في التبادل التجاري بين مصر والسودان.

وأضاف، أنه التقى بعدد من شهود العيان العائدين من الخرطوم إلى معبر أرقين، والذين طمأنونا على السائقين المصريين العائدين في الطريق.

وفي سياق متصل، روى "عم أحمد"، أحد السائقين المصريين العائدين من السودان، وقال: "وصلت الخرطوم يوم 21 رمضان، وخرجت منها ليلة ما حصل الضرب، وذهبت إلى مدينة أبو حراس كنت رايح أحمل قطن، وقعدت هناك لحد ما الدنيا استقرت حتى يوم الوقفة، بعدين اتحركت ووصلت مصر بعد يومين ونص كده في الطريق".

ولفت إلى أنه يعمل على نفس الطريق منذ عامين ونصف، وأنه تحدث مع أولاده لطمأنتهم.