الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يتسلم النور المقدس من الكاتدرائية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استلم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية للنور المقدس وذلك بيد أعضاء رابطة القدس بالقاهرة، وذلك في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وحرص الآلاف على زيارة كنيسة القيامة في الأراضي الفلسطينية المقدسة، لحضور لحظة فتح قبر المسيح لينطلق منه نور يشع في الأجواء كلها تضاء منه شموع المصلين في كنيسة القيامة بالقدس.

ففي كنيسة القيامة بالقدس، يشهد الأقباط لحظة ظهور النور المقدس عند فتح قبر المسيح، ومعجزة ظهور النور المقدس من قبر المسيح تحدث بناءً على عدة خطوات وطقوس، ففي صباح يوم سبت النور وقبل مراسم خروج النور المقدس يتم فحص قبر المسيح والتأكد من عدم وجود أى سبب بشري لهذه المعجزة، وبعد التأكد من خلو القبر المقدس من أى مادة مسببة لهذا النور، يتم وضع ختم من العسل الممزوج بالشمع على باب القبر.

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