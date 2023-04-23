صاحبة شخصية "فرح" في "المحمية": سعدت بالمشاركة في عمل يهم الأطفال والبيئة

أعربت الطفلة لما هاني صاحبة شخصية فرح، أحد أبطال المحمية عن سعادتها بالمشاركة في عمل يهم الأطفال والبيئة.

وقالت لما هاني، خلال لقاءها ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية الحياة، أنها تبلغ من العمر 13 سنة، وهي في الصف الثاني الإعدادي، لافتة إلى أن "المحمية" لم يكن العمل الأول لها، حيث إنها تعمل في المجال منذ أن كانت في الخامسة من عمرها.

وأوضحت أن مسلسل "المحمية" في غاية الأهمية حيث يهدف إلى تقديم أفكار ومعلومات هادفة ومهمة، ويساعد في تعليم الكثير من القيم أهمها الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن من أكثر المعلومات التي لفتت انتباهها في المسلسل، هو أن البلاستيك لا يتحلل في المياه وبالتالي فهو من الممكن أن يؤذي كائنات مثل السلاحف التي قد تتعرض للاختناق بسب الأكياس البلاستيك التي يتم رميها في مياه البحر، وبالتالي لا يجب إلقاء البلاستيك في البحر.

عن مسلسل المحمية

وقدمت الشركة المتحدة، مغامرات مع الكائنات البحرية فى "المحمية" من خلال مسلسل الرسوم المتحركة، والذى يعرض على قناة الحياة ومنصة Watch IT وهو عبارة عن مغامرات مشوقة ومختلفة من خلال اكتشاف "فرح وحمزة" سر المحمية التى يملكها جدهما، وهو أن الكائنات البحرية تعرف لغة البشر وتتحدث بها لنستكشف بعد ذلك مغامرات فرح وحمزة مع تلك الكائنات خلال حلقات المسلسل المميزة.