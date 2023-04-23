مايا مرسي تشيد بأداء طفل "تحت الوصاية".. وتؤكد: "عمر الشريف الجديد"

أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بدور الممثل الطفل عمر شريف، والذي قدم شخصية نجل منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، إذ شبهته بالفنان الراحل عمر الشريف .

ونشرت مايا صورة لعمر شريف عبر فيسبوك وكتبت: “مصر عندها عمر شريف المستقبل بإذن الله، عمر شريف- Omar Sherif كنت عظيم يا عمر”.

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.